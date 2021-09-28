5G應用及電動車相關產業帶旺石英元件產業，晶技(3042)因產品多元佈局，明年可望維持兩位數成長，日系外資及歐系外資最新報告正面看待晶技前景，分別給予「買進」及「優於大盤表現」評等，晶技今天盤中股價逆勢走高。

受惠於傳統旺季來臨，晶技前8月合併營收為103.12億元，年增55.37%，營業淨利為23.85億元，年增151.3%，稅前盈餘為25.13億元，年增150.3%，每股稅前盈餘為8.11元，公司預估，9月合併營收將優於8月，第3季可望再創歷年同期高峰，不過，第4季受惠客戶長短料庫存調整及客戶端因大陸限電減產影響。

5G帶動5G智慧型手機、基礎建設/網通設備、物聯網等各項新興應用需求，且車用電子化及電動車滲透率提升，致使石英元件朝小型化及高頻化發展，加上晶技在成熟產品亦具競爭力，讓晶技成為石英元件產業需求暢旺受惠者，晶技董事長林萬興表示，晶技目前是全球第1大石英元件廠，無論成熟產品或是小型化高階產品皆具有競爭力，2020年全球石英元件需求約205億顆，預估今年將達260億顆，隨著5G及電動車需求增加，預期2022年可望保持兩位數成長，2025年前均可保持成長。

日系外資最新報告指出，晶技認為，基礎設施、網路、汽車、5G智慧型手機和消費品將在2021年到2024年間以兩位數的年複合成長率增長，儘管今年基期很高，但有利的趨勢讓晶技對其核心業務年增兩位數充滿信心，尤其是電動車及ADAS滲透率的提升，可望成為另一個成長動能，我們將晶技2021年到2023年每股盈餘提高2%到4%，重申「買進」評等，目標價為146元。

歐系外資雖然將晶技評等由「中立」上調至「優於大盤表現」，但考慮到第4季庫存調整，將2022年到2023年的每股盈餘下調4%，目標價為131元。