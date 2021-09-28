新北市鶯歌區今日傳出BNT疫苗接種事故，25人遭施打未經稀釋的BNT疫苗原液，國內新冠疫苗專家提醒，接種未被稀釋過的BNT疫苗，所產生的抗體濃度是莫德納疫苗的5倍，對人體來說相當危險，擔心接種者會產生有如被火車撞的副作用，全數人員都應住院觀察。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，BNT疫苗每瓶含0.45ml冷凍濃縮液，須使用1.8ml無菌生理食鹽水注射液稀釋，若是直接施打未稀釋的原液，等於是將5倍的劑量打進人體中。

黃高彬指出，莫德納疫苗的劑量是100µg，BNT則是30µg，因此這25人等同是被施打150µg的劑量，以超出莫德納許多，若接種莫德納後的副作用像是被車撞，這25人所產生的副作用，恐將有如被火車撞一般嚴重。

黃高彬說，這25人應立即住院觀察，尤其年輕人容易發生的心肌炎更是觀察重點，接種後3至28天內都是危險期，接種者也應避免高強度的運動，避免心肌炎發生。

至於這25人的第2劑疫苗該怎麼解決？黃高彬建議，由於第1劑已接種濃度過高的劑量，第2劑不應再施打BNT，建議混打中和抗體濃度沒這麼高的AZ疫苗，才能降低副作用產生，國外也有報告證實，BNT＋AZ雖無法產生與BNT＋BNT同高的抗體濃度，但能有效形成免疫反應的長期記憶。