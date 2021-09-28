第十三屆中國國際航空航太博覽會9月28日在廣東珠海開幕，現場展出了由中國航太科技集團八院研製的太陽雙超衛星，根據中青網癮書該院專家透露，作為大陸首顆太陽探測科學技術試驗衛星，太陽雙超衛星預計今年發射。

回顧上世紀70年代至今，美、歐、日已發射數十顆專用太陽探測衛星。中國航太科技集團八院509所副所長王偉表示，太陽是宇宙中唯一可以進行高空間分辨觀測的恒星，通過對太陽的探測，人們可以深入瞭解天體磁場的起源和演化、高能粒子的加速和傳播等重要物理過程，對天體物理學研究具有重要意義。

王偉表示，太陽的變化深刻地影響著地球上生命的生存。強耀斑和日冕物質拋射等太陽活動事件更是時刻影響著地球的空間環境，干擾通信和導航、威脅太空人的健康，甚至毀壞太空船。因此，對太陽活動的觀測和研究不僅具有重要的科學意義，更具有巨大的應用價值。

王偉表示，目前大陸已初步建立了地面太陽監測網，並在太陽光譜、太陽磁場領域取得一定的成果，但空間探測仍待全面發展。他說展開空間太陽探測將有效服務於大陸的基礎科學研究，帶動相關高科技產業鏈發展。