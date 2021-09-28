新北市鶯歌區永福宮接種站昨天有25人遭施打未經稀釋的BNT疫苗原液，國內專家認為，原液BNT疫苗對於年輕人很危險，需要留意是否出現心肌炎副作用。

新北市政府衛生局表示，接獲通報，永福宮接種站27日上午進行輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業時，恩主公醫院疑醫療作業疏失，有25名民眾遭施打「未經稀釋的疫苗原液」。

中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬今天上午接受媒體聯訪時指出，正常經過無菌生理食鹽水注射液稀釋的BNT疫苗僅為30微克劑量，BNT疫苗原液劑量120微克，換句話說，這25人足足打進正常BNT疫苗4倍濃度，甚至都比100微克劑量、副作用較大的莫德納（Moderna）疫苗濃度還要高，太危險。

黃高彬表示，劑量多寡與副作用強弱有直接關係，常有接種莫德納疫苗第二劑的民眾形容打完像被車子撞，擔心施打BNT疫苗原液的25人副作用恐如「被飛機撞到」。

黃高彬建議，這25人應盡快住院，且住院觀察期至少需要長達1週，尤其接種疫苗後第3至5天需要留意是否出現心肌炎副作用。

黃高彬說，原液BNT疫苗對於年輕人更危險，特別是12至15歲青少年，正值免疫反應最強的時期，是嚴重副作用風險最高族群，施打後1個月都可能發生心肌炎，建議1個月內千萬要避免劇烈活動。

黃高彬提到，若接種到原液BNT疫苗的民眾年齡較長，雖心肌炎等嚴重副作用風險雖不如年輕人，但仍需在施打後1至2週留意身體狀況。

外界好奇施打原液BNT疫苗者是否無需接種第二劑疫苗，黃高彬對此認為，因為COVID-19疫苗在施打後3個月抗體會出現半衰期，保護力就會下降，所以這25人仍然需要打第二劑COVID-19疫苗。

不過，黃高彬建議，施打不同COVID-19疫苗，以免接種第二劑BNT疫苗後，副作用會有如撞火車一樣痛苦。

黃高彬進一步指出，他個人建議這25人可施打AZ疫苗，目前國外已有第一劑接種mRNA疫苗，第二劑施打AZ疫苗的人體試驗，國內可參照這項研究，替施打原液BNT疫苗者接種，不但可以避免嚴重副作用，也可以確保活化體內T細胞。

黃高彬提醒，施打原液BNT疫苗者出院返家後，除避免激烈活動，應多喝水，平時服用的慢性病藥物則可以正常使用。另外仍需持續觀察身體至接種後28天，期間要留意胸悶胸痛、心悸、呼吸急促、運動耐受不良或昏厥等疑似心肌炎症狀，若有疑似症狀應儘速就醫。（編輯：戴光育）1100928