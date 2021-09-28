藍委不滿3＋11報告未道歉向蘇貞昌潑水 蘇動怒：暴力政黨

行政院長蘇貞昌今日赴立法院進行施政報告，但國民黨不滿行政院先前提出的3＋11專案報告內容，杯葛議事執意不讓蘇上台，藍綠一度爆發推擠衝突，再度癱瘓議事。對此，民眾黨團呼籲國民黨團不要犧牲其他在野黨團質詢權利，並直指蘇貞昌應負起一切責任，也要求執政黨團應維持國會正常運作。面對藍綠針對3＋11專案報告內容僵持不下，民眾黨團要求擇期再進行3＋11專案報告並備質詢，以釐清事情真相。

國民黨團今突襲式占領議場內發言台，不讓蘇貞昌上台報告及備詢，首位質詢的時代力量立委邱顯智，一度上台質詢蘇揆交通安全議題，但國民黨團出動人海攻勢，舉手版擋在蘇貞昌前面，甚至搶走邱顯智手上的麥克風，導致質詢無法繼續，會議主席、立法院副院長蔡其昌眼看議事無法進行，宣布休息協商。

對於立法院上午再度空轉，民眾黨團批評國民黨團杯葛議事，執政黨鴨霸無能，民眾黨團幹事長蔡壁如指出，執政黨不願聽在野黨說詞，導致國民黨占領議事台，責任應該歸在行政院長蘇貞昌身上，呼籲立法院游院長、蔡副院長應該居中協商，不該讓議事繼續癱瘓下去，成為國際笑柄。

民眾黨團總召邱臣遠轟，行政院提出的3＋11專案報告，讓人覺得沒真相、沒過程、沒真誠道歉，至今仍自我感覺良好，還在歌功頌德，僅用4＋1頁補充報告，說明3＋11跟本土疫情破口沒關聯，完全甩鍋，也沒有究責，根本是擦脂抹粉，呼籲國民黨不要杯葛議事，希望能再對3＋11專案進行質詢。

蔡壁如說，藍綠目前爭論是3＋11報告不符合國人期待，稍早協商提出再安排3＋11報告並備詢，蔡副院長、民進黨團都覺得可以商量，但國民黨團認為要先看到報告再協商，對此表達遺憾。蔡壁如認為，整件事情真相為何，還是要疫情指揮官陳時中上台報告及備詢，透過質詢把真相暴露在國人面前，期盼國民黨團不要再杯葛，讓其他在野黨能夠購過質詢與蘇貞昌及行政團隊直球對決。