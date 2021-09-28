台中市一名82歲謝姓阿嬤早上就坐在西屯區惠來公園內的長椅上，左顧右盼的神情，引發熱心民眾關切，立即報警請求警方協助，經詢問後發現老婦因忘記返家的路，才坐在公園內，警方利用人臉辨識系統，查詢謝姓老婦身分後聯繫家屬將老婦接回家。

台中市警第六分局市政派出所警員李泰霖日前獲報於惠來公園，有名老婦人孤身一人坐在公園內的長椅上四處張望。

員警到場上前關心，但老婦對於自己的身分、住家位置及地址一問三不知，由於該名老婦身上未攜帶證件，警方利用人臉辨識系統查詢老婦的身分，並聯繫家屬將老婦接回家。

家屬到場後向警方表示，老婦一早趁家人尚未起床還在睡夢中之際外出閒逛，正當大家焦急的不知如何是好時，便接獲警方來電通知，非常感謝好心民眾與員警的幫忙。

警方呼籲，若家中有失智情形年長者，應注意其可能常活動之範圍，並予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，俾利警方發現時可第一時間確認走失者身分，以協助返家。