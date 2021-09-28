前新北市長朱立倫25日當選第11屆國民黨主席，隨即致電其他3位候選人，喊話選後要團結共同對抗民進黨。對此，國民黨中央委員連勝文今特地分享一張抗戰時中國遠征軍的老照片，直言抗戰前的國民黨也是內部分裂狀態，但抗戰爆發後，所有人團結抵禦外敵，只要國民黨能有這樣精神，就將再起。

圖為抗戰時中國遠征軍照片。（摘自連勝文臉書）

連勝文今（28日）在臉書分享一張抗戰時中國遠征軍的老照片，稱抗戰爆發前的中國及中國國民黨，歷經軍閥混戰、寧漢分裂、中原大戰及西安事變等等內戰及內耗，紛擾不斷；然抗戰爆發後，國民黨內不同派系，甚至國民革命軍內不同勢力，即便過去曾槍口對內互打，卻大都能摒棄前嫌、共赴國難，終究取得最後勝利！

連勝文直言，多少人為了這面國旗，忍辱負重、犧牲奉獻，只為了能讓青天白日滿地 紅屹立飄揚！在中國國民黨百年黨史中，只要能團結奮進、共同對外，就必定能克服各種艱困的挑戰，也將是中國國民黨再起，最關鍵的力量！

許多網友也在其po文底下留言表示，「藍天再現！感謝連勝文董事長，我們都熱愛中華民國！國民黨重返執政加油」、「吾黨所宗，團結奮鬥」、「國民黨加油」。