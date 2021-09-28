健保署今宣布藥物共擬會議通過2項新藥納入給付、3項藥物擴增給付，適應症包括NTRK基因融合實體腫瘤、帕金森氏症、阿茲海默症、注意力不足過動症等。除注意力不足過動症擴增給付11月上路外，其餘預計明年初上路。根據試算，2新藥、3藥物擴增給付上路後，健保署1-5年內可幫民眾省下1.7-3.4億元藥費。

醫審及藥材組簡任技正張惠萍表示，實體腫瘤中約有1％為NTRK基因融合癌症，因NTRK基因與其他基因結合，引起異常的訊息傳遞，進而使細胞不正常增生及分化。罕見癌症如嬰兒纖維肉瘤、先天性中胚層腎瘤等有較高NTRK基因融合發生機率（90％以上）。

藥物共擬會議同意把不分癌別、具高度選擇的TRK融合蛋白抑制劑口服larotrectinib成分藥品納入健保給付，由於對於兒童族群顯示有更高的反應率，適用於有NTRK 基因融合的實體腫瘤兒童（＜18 歲）病人。該藥品是屬於突破創新的新藥，納入給付後5年內每年預計約有10至23名病患受惠，幫助每人每年省下約600萬藥費（健保價）。

除該抑制劑，健保藥物共擬會議也將治療帕金森氏症含Carbidopa及Levodopa的緩釋膠囊劑新劑型藥品納入給付。該藥物可改善一般Levodopa藥品因藥效減退效應和開關（on-off）現象，預計5年內每年約有900名至2600名病患受惠，幫助每人每年省下約7.1萬元藥費（健保價）。

除了2項新藥，藥物共擬會議也將3款藥物擴增給付。由於「英國國家健康與臨床卓越機構」（NICE）指引建議對中重度的阿茲海默氏症病患於AChE使用後，併用memantine，藥物共擬會議也同意中重度及重度阿茲海默氏症病患併用此2種藥物，擴增給付後預計5年內每年約有1.6至2.2萬名病患受惠，幫助每人每年省下1.55至1.65萬元藥費（健保價）。

另外，目前健保給付的注意力不足過動症（ADHD）藥物只針對兒童時期已診斷者，根據英國NICE治療準建議，若兒童時期未曾被診斷的成人ADHD患者，受症狀顯著影響，可能會導致危險駕駛，或影響職業、人際、家庭等功能，確有需要接受治療。因此，藥物共擬會議同意修訂ADHD用藥年齡由6歲以上至18歲以下，擴增至6歲以上至未滿41歲病患，預估擴增後5年內每年約有2000至4000名病患受益，幫助每人每年省下約1.5至2.5萬元藥費（健保價）。

此外，藥物共擬會議也同意將抗生素ceftaroline fosamil給付範圍，由原給付於成人及2個月以上兒童，擴增使用小於2個月的新生兒，另考量臨床重症患者緊急使用需求，「證實或高度懷疑為MRSA複雜性皮膚與軟組織感染」即可使用，預估擴增後5年內每年約有30人次至70人次病患受益，可幫助每人省下療程藥費約9961元。除這項藥物擴增給付在11月上路外，其餘都預計在1月上路。新制上路後，預計1-5年內可幫民眾省下1.7-3.4億元藥費。