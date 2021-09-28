聯合國大會總辯論迄今總計13友邦為台灣發聲，教廷依往例未發聲，而中美洲友邦宏都拉斯雖然未提及台灣，但是已經致函聯合國祕書長古特瑞斯，表達支持台灣有意義地參與國際組織。

外交部表示，在9月21日至27日聯大總辯論期間，帛琉總統、瓜地馬拉總統、馬紹爾群島總統、諾魯總統、巴拉圭總統、貝里斯總理、聖克里斯多福及尼維斯總理、聖露西亞總理、史瓦帝尼總理、聖文森總理、海地總理、吐瓦魯總理及尼加拉瓜外長13位友邦高層接連為台灣仗義執言，呼籲聯合國恪遵其憲章所揭櫫「我們人民」（We the peoples）的精神，不應以聯大第2758號決議為由排除台灣2350萬人民參與聯合國體系，台灣有權利為聯合國達致更佳疫後復甦及落實SDGs的集體努力作出寶貴貢獻。

外交部發言人歐江安補充表示，宏都拉斯總統在聯大的演說，主要說明宏國打擊毒品走私及國內施政的成果。宏都拉斯是台灣在中美洲的重要友邦，兩國邦誼友好穩固。建交80年來，各項合作計畫普遍獲得宏國政府、朝野及人民的肯定。

外交部再次誠摯感謝友邦及理念相近國家持續表達對台灣參與聯合國體系的強勁支持，以及各項具體的友好作為；我國將秉持「專業、務實、有貢獻」的原則積極推案，持續善盡國際責任並與世界各國攜手合作，共同邁向更佳的疫後復甦及落實永續發展。台灣爭取參與聯合國體系的決心與步伐必在國內各界及國際社會的支持下更加堅定而穩健。