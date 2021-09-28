有130年歷史的台東天后宮，自1951年該廟土地列為縣有地後，因為未取得建築執照，一直都是違章建築，廟方經70年的爭取，終於由台東縣政府依據「贈與寺廟辦法」等法規，完成土地分割作業，28日由縣長饒慶鈴頒送土地權狀，俟補發建照後，天后宮將可合法化，擺脫違章建築汙名。

台東天后宮早在日治時期就已在現址建廟，但因未辦理土地登記，被列入國有地，導致廟務發展受限。

台東縣長饒慶鈴頒送土地權狀，天后宮將可合法化。（莊哲權攝）

縣長饒慶鈴表示，縣府早在2010年依據地籍清理條例嘗試還地於廟，但於法不合，去年7月在國產法50條找到「贈與寺廟辦法」，終於突破法令，經縣府提案贈與天后宮土地，去年12月經議會通過，今年4月8日行政院同意處分，縣府完成土地分割作業，今天由饒慶鈴親到天后宮頒送土地權狀，由董事長林有德代表接受。

台東縣長饒慶鈴頒送土地權狀，天后宮將可合法化。（莊哲權攝）

天后宮將此事視為廟史大事，將開基媽祖聖像移駕到廣場見證，並在廣場舉辦盛大的受贈典禮，台東地方各界及台灣多處友宮到場觀禮。