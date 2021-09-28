大德國中校長謝淑雲（右）說，跑道嚴重破損，止滑係數不足，學生常滑倒。（讀者提供）

台中市北屯區市立文心、四張犁國小、大德國中及北區台中二中等34所學校，包括，操場、視聽教室、外牆等有損壞情形，中央今年編列整建補助金額達1億104萬3千元，與地方政府攜手改善學校設備及運動環境，提供學生有安全、優質的教育學習環境。

民進黨立委莊競程指出，接獲北屯區、北區的校長以及家長會長反映，學校跑道老舊破損，樹根隆起不平、排水不良，隨處可見裂縫，凹陷與補丁，學童運動常發生絆倒意外，但苦於經費不足，只能修修補補。經體育署、國教署、市府教育局聯合會勘，向教育部爭取整建補助經費，改善運動環境安全。

文心國小校長陳怡婷說，操場中央球場大面積地坪下陷、表層龜裂、裂縫遍布，高低差近10公分；四張犁國小校長彭文貴說，跑道使用已27年，隆起、排水不良，導致PU表皮龜裂，長年修補，尤其內圈跑道出現高低差、不平整，容易發生危險。

大德國中校長謝淑雲說，跑道嚴重破損，止滑係數不足，學生常滑倒，影響學生上課安全，也易造成前往運動民眾意外受傷，非常感謝莊競程立委多次來學校關心，未來跑道改善後，將有利體育發展；台中二中校長許耀文說，跑道長年使用，已沒了「彈性」，且龜裂嚴重，多次發生學生運動跌倒，亟需改善。

民進黨立委莊競程與市議員曾朝榮表示，大家在學生時代，無論是參加學校田徑隊，或是下課與同學相約聚集操場，對運動場有一份特別的情感，尤其跑道使用頻率高，是學生重要的運動空間，應提供學生一個運動安全的場所。