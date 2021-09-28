受惠晶圓代工客戶的暢旺需求，光罩(2338)今年8月營收創歷年新高，第三季營收有望持續創新高。隨著公司本業續旺，加上第三季業外可望認列處分利益，將挹注第三季營運轉好。

受惠晶圓代工客戶的暢旺需求，台灣光罩今年營收成長動能強勁，8月營收達5.38億元新高，年增49.49%；1-8月營收38.21億元，年增28.99%，亦創同期最高。

展望本季，法人表示，光罩本業接單持續爆滿，加上本季有業外處分利益進帳，第三季有望較前季由虧轉盈，且獲利可期。

光罩第二季本季有獲利約0.3億元，但因投資股票認列金融資產評價損失，第二季業外虧損約0.8億元，致稅後淨損0.21億元，單季每股淨損0.1元。

展望第三季，本業表現持續穩健，業外方面，除了子公司投資股票股價走揚，加上8月份公告處分聯電持股、合計獲利近4.29億元，約可挹注EPS 1.7元，可望在第三季認列，在本業續旺、業外獲利可期，預計整體第三季獲利將較前季大幅回升。

展望第四季，第四季營收動能可望續強，本業獲利具向上空間。台灣光罩近年發展90奈米、65奈米等較高階製程，並打入晶圓代工龍頭、美國、韓國大廠供應鏈，可望持續受惠晶圓代工廠擴大委外趨勢，公司光罩產線持續滿載到年底，且仍有漲價的空間，法人預期，公司整體下半年本業表現有望優於上半年。