勞動力市場拉警報，英國倉儲業為了招聘新員工，不得增加至多30%薪水來吸引工人。長期的勞動力短缺問題，加劇了供應鏈中斷之下的供應壓力，可能讓黑色星期五或聖誕節購物旺季出現銷售業務受挫情形。

英國倉儲協會執行長Clare Bottle表示，協會的會員已經在反應，為了招募工人，不得不將薪資調高20%至30%。

服務35家倉儲公司的人力招聘機構Prodrive，其商業主管Jordan Francis指出，已經將一家標準的倉庫業者的營運部門加薪25%，希望能藉此為該公司爭取足夠的工人。

Francis補充表示，他以前的歐洲工人現在都選擇到法國和德國去工作，因為那不需要簽證。

英國物流業出現勞動力短缺之際，歐洲天然氣價格上漲，另外脫歐也導致英國狂缺卡車司機，讓英國經濟步履蹣跚。

臨時的倉庫勞動力是問題關鍵，為了應付黑色星期五和聖誕節兩個購物季，零售業者需要工人從九月底開始加入工作，並且工作四周到四個月。

疫情期間，零售業從實體轉向線上，也讓倉儲和配送中心所需工人比以往更多，加劇了問題急迫性。