行政院消保處日前抽測20件市售嬰兒紙尿褲，今天公布檢測及查核結果，雖然市售嬰兒紙尿褲售價仍有落差甚大情形，單價約從每片4.27元至每片12.11元不等，但品質部分均符合規定，標示部分則有9件不符規定，標示不合格已由經濟部中部辦公室依商品標示法查處，目前8件已改正，1件已下架。

嬰兒紙尿褲為現代社會有嬰幼兒家庭家長必需用品，家中如有嬰幼兒，家長多會使用該類商品。本案委由檢驗公司針對甲醛萃出量、可遷移性螢光物質、表面乾爽性（即回滲量），及塑化劑含量等項目進行檢測，20件全數符合規定。其中甲醛萃出量、可遷移性螢光物質及塑化劑含量均未檢出，另回滲量部分均符合規定。

而經濟部中辦進行商品標示查核，發現有9件不符規定，缺失態樣為未標示進口商名稱、地址及電話，未標示使用方法，使用方法未以中文標示及製造日期僅標示年、月，未標示日，依商品標示法規定，流通進入市場之商品有未依法標示情形者，直轄市或縣主管機關應通知生產、製造或進口商限期改正；如業者屆期不改正，將處以2萬元以上20萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰至改正為止。

消保處提醒，選購嬰兒紙尿褲時，除注意尺寸大小外，也應注意有無標示製造商或進口商基本資料，及保存期限、使用注意事項等資訊，並依相關注意事項正確使用商品，以維護自身權益。此外，依據查核結果，便宜的售價一樣能夠買到符合品質規範的商品；建議消費者可跳脫品牌的迷思，依自身實際需求選購商品，做個聰明的消費者。