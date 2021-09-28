瑞典宜家家居（IKEA）推出的鯊魚抱枕「Blahaj」風靡全球，不過英國分公司26日證實，英國IKEA將停售鯊魚抱枕，惹來英國網友一片哀號，網路上甚至出現「救救鯊魚」的討論串及連署活動。目前已知停售計畫應僅限於英國，美國、加拿大不會停售，台灣方面則尚未回應，不過台灣官網仍可下訂這隻鯊魚。

美國休閒娛樂網站「We Got This Covered」報導，一名英國網友日前在網路上詢問英國IKEA，為何線上購物網站找不到鯊魚抱枕「Blahaj」的選項，26日一名叫作Alex的IKEA員工回應，因為「供應問題」，目前鯊魚抱枕缺貨，他還預告，「Blahaj」未來將短暫回歸，不過將自2022年4月起停售。

Hello. I'm sorry that BLAHAJ isn't available at the moment due to supply issues. It may only be available for a short period of time as it is set to be discontinued from April 2022. I shall log your comments in relation to this. Thanks - Alex — IKEA UK Support (@IKEAUKSupport) September 26 2021

英國IKEA宣告鯊魚抱枕將停售，引發全球網友哀嚎，推特上出現「#救救鯊魚」（#saveblahaj）的標籤，也有人在請願網站Change.org發起連署，呼籲「拯救Blahaj免於滅絕」，至今有超過2200人連署。

聽說鯊魚抱枕將停售，網路上也出現極端回應，有網友表示如果停售Blahaj，自己將永遠不到IKEA消費。

i will end ikea personally if there is no more blahaj



sodom and gomorrah will look like a joke when i am done with sweden https://t.co/1CRAmtDjMn pic.twitter.com/OnjBdPIs1h — arisu (@arisuvii) September 26 2021

另外部份國外網友發文感嘆鯊魚抱枕如何影響他們的人生，有網友感性告白：「這隻小鯊魚對我來說意義重大，雖然難為情，但牠們確實幫助我度過人生中許多糟糕時刻，我確信牠們也幫助了、或是也能幫助其他人。」

#SaveBlahaj



my little shark plushies mean a lot to me it’s embarrassing but they’ve helped me recover through a lot of shitty spots in my life and I’m sure they have helped or can help others too. if any higher up is reading this by some please don’t discontinue them. pic.twitter.com/yqvbEkLaAX — Chloe or some shit 🔞 (2/2! 💉) (@GenericSharkGal) September 26 2021

也有網友表示鯊魚抱枕幫助他入眠，是他的精神支柱。

these sharks help me a lot with my sleep routine and provide me with everyday support I love them so much they shouldn’t go extinct ;_; #saveblahaj pic.twitter.com/eq880qLYTl — lunache (@2tranche) September 26 2021

英國為何停售鯊魚抱枕？「We Got This Covered」指出，有些人猜測可能和英國脫歐有關，因此影響了貨物運輸。

目前看來停售鯊魚抱枕的範圍僅限英國，因為包括美國IKEA、加拿大IKEA都已經正式回應消費者的詢問，澄清當地沒有停售Blahaj的計畫。

Hi Melody! Thanks for reaching out. We appreciate your interest in our BLÅHAJ shark soft toy! IKEA USA doesn't have current plans to discontinue this product (Article no. 903.735.90). You can check this out on our website here: https://t.co/gNiDsGoeOI. We hope this helps! — IKEA USA Help (@IKEAUSAHelp) September 26 2021

目前台灣IKEA官網也仍有Blahaj這項產品，官網也沒有停售的相關消息。

針對國外爆出鯊魚抱枕將停售的消息，台灣網友也在批踢踢上討論，不少網友表示震驚，指出要趕快去搶貨，但也有網友不以為然，認為是行銷手段。

究竟「Blahaj」鯊魚抱枕為何爆紅？目前仍不清楚確切原因，先前有網友在批踢踢上問卦，多數網友都理所當然回覆「就可愛阿」。消費者在台灣IKEA官網的留言，也多評論「抱起來舒服」、「小孩很喜歡」等，也有人回應鯊魚抱枕能「穩定心情幫助入睡」。

據「We Got This Covered」報導，國外網友也多因為鯊魚抱枕「可愛」、「柔軟」而瘋迷這隻娃娃。