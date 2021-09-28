瑞典宜家家居（IKEA）推出的鯊魚抱枕「Blahaj」風靡全球，不過英國分公司26日證實，英國IKEA將停售鯊魚抱枕，惹來英國網友一片哀號，網路上甚至出現「救救鯊魚」的討論串及連署活動。目前已知停售計畫應僅限於英國，美國、加拿大不會停售，台灣方面則尚未回應，不過台灣官網仍可下訂這隻鯊魚。
美國休閒娛樂網站「We Got This Covered」報導，一名英國網友日前在網路上詢問英國IKEA，為何線上購物網站找不到鯊魚抱枕「Blahaj」的選項，26日一名叫作Alex的IKEA員工回應，因為「供應問題」，目前鯊魚抱枕缺貨，他還預告，「Blahaj」未來將短暫回歸，不過將自2022年4月起停售。
英國IKEA宣告鯊魚抱枕將停售，引發全球網友哀嚎，推特上出現「#救救鯊魚」（#saveblahaj）的標籤，也有人在請願網站Change.org發起連署，呼籲「拯救Blahaj免於滅絕」，至今有超過2200人連署。
聽說鯊魚抱枕將停售，網路上也出現極端回應，有網友表示如果停售Blahaj，自己將永遠不到IKEA消費。
另外部份國外網友發文感嘆鯊魚抱枕如何影響他們的人生，有網友感性告白：「這隻小鯊魚對我來說意義重大，雖然難為情，但牠們確實幫助我度過人生中許多糟糕時刻，我確信牠們也幫助了、或是也能幫助其他人。」
也有網友表示鯊魚抱枕幫助他入眠，是他的精神支柱。
英國為何停售鯊魚抱枕？「We Got This Covered」指出，有些人猜測可能和英國脫歐有關，因此影響了貨物運輸。
目前看來停售鯊魚抱枕的範圍僅限英國，因為包括美國IKEA、加拿大IKEA都已經正式回應消費者的詢問，澄清當地沒有停售Blahaj的計畫。
目前台灣IKEA官網也仍有Blahaj這項產品，官網也沒有停售的相關消息。
針對國外爆出鯊魚抱枕將停售的消息，台灣網友也在批踢踢上討論，不少網友表示震驚，指出要趕快去搶貨，但也有網友不以為然，認為是行銷手段。
究竟「Blahaj」鯊魚抱枕為何爆紅？目前仍不清楚確切原因，先前有網友在批踢踢上問卦，多數網友都理所當然回覆「就可愛阿」。消費者在台灣IKEA官網的留言，也多評論「抱起來舒服」、「小孩很喜歡」等，也有人回應鯊魚抱枕能「穩定心情幫助入睡」。
據「We Got This Covered」報導，國外網友也多因為鯊魚抱枕「可愛」、「柔軟」而瘋迷這隻娃娃。
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