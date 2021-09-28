40歲父燒炭後飲農藥，4歲兒不治、父命危，葉男經送中國附醫急診搶救，目前仍有生命危險。（資料照片）

台中發生父攜子輕生悲劇，4歲兒不治、40歲父命危悲劇，檢察官今天（28日）上午率法醫相驗，發現男童口鼻流血，將於30日解剖釐清真正死因。法醫高大成則指出，男童身上出現屍斑事有蹊蹺，建議可「聞聞小孩身上的味道」；若有眼屎則可能是服用安眠藥導致。

台中市消防局27日晚間6時許獲報，文心路近崇德路一處集合式住宅救護事件，救護人員到場，男子自稱喝下除草劑，4歲兒子陳屍屋內床上，已明顯死亡。警消人員並在浴室發現燒炭容器、客廳有1瓶除草劑容量少了50毫升。

台中地檢署檢察官28日會同法醫進行相驗，發現4歲男童遺體已出現屍斑，身體沒有明顯外傷，而口鼻有流血，將於30日進一步解剖釐清男童死因。

據ETtoday新聞雲報導，高大成表示，一般而言，死亡時間超過1、2天就會口鼻冒血，然而男童身上出現屍斑就不尋常，建議「聞聞小孩身上的味道即可知道」；此外，眼睛若有眼屎，有可能是服用安眠藥導致。

據了解，40歲葉男與妻子分居，獨自帶4歲兒子同住，葉男疑在24日買木炭回家，在屋內燒炭；他在25日一覺醒來，發現兒子已氣絕，他27日早上又出門買除草劑，回家飲用後，疑因痛苦難忍而撥打電話119求救，葉男被送往醫院急救，經診斷食道灼傷，目前仍在醫院治療。

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