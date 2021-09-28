國民黨主席選舉落幕，當選人朱立倫今天拜訪在選舉中曾與他廝殺激烈的孫文學校總校長張亞中，兩人面談70分鐘後，一同下樓接受媒體訪問。過程中、朱一度示好欲和張搭肩顯示兩人無嫌隙，但張似乎未察覺其用意，並未回應朱，只願意和朱握手，彼此互動略顯尷尬。

朱立倫說，選舉已經結束，大家都是黨內同志，或許在某些想法上有所不同，但也有很多相同的地方，最重要的是都熱愛台灣、中華民國，都是國民黨的一份子，未來在黨的工作上，他希望能成立藍軍大智庫，囊括國民黨智庫、孫文學校、藍軍基金會等，在很多重要議題、論壇上相互合作。

至於兩人在兩岸論述上是否達到和諧的看法，朱立倫重申，兩人都是堅定愛台灣、熱愛中華民國，只是對於兩岸關係的論述，張亞中也給他很多指教，張是這方面的專家，20幾年在台大任教。

朱立倫說，兩人將來在很多觀念可以相互溝通，不一定只有兩岸論述，國民黨有太多論述，而張的專長不只兩岸，也有提出對美關係等國際事務的建議。

媒體追問是否認同統一，朱立倫說，這就要看「統一」怎麼定義，不管是依據憲法或黨章，先決要件都是強調中華民國、民主自由，兩人剛剛也分享彼此的看法。

被問到未來張亞中的角色？朱立倫笑談，我們的角色都是國民黨員，張亞中本來就是孫文學校總校長，也就是國民黨相關重要智庫，將來在藍軍大智庫中都有共識一起合作。