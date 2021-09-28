18歲女星奧莉維亞（Olivia Rodrigo）過去曾演出Disney+系列影集《歌舞青春：音樂劇》，今年初她演而優則唱，發行首張單曲〈駕照〉，近日她頂著超猛「胸器」參加奧斯卡電影博物館開幕活動，可見她深U禮服上身，上圍雙球只差沒露點，幾乎全露，同場的還有好久不見的美國甜心梅格萊恩（Meg Ryan），但她看似蒼老不少，令人一時難以認出。

奧莉維亞從小在混血家庭中長大，父親是菲律賓裔，媽媽則是德國和愛爾蘭混血，起初奧莉維亞藉由拍廣告出道，後來她開始演電影、影集，並在《歌舞青春：音樂劇》演出「Nini Salazar-Roberts」，自稱是泰勒絲鐵粉的她，今年初也嘗試出單曲，陸續發行單曲〈駕照〉、〈既視感〉、〈很好啊〉，5月則推出首張專輯《SOUR》。

奧莉維亞深U裝上身露半球。（圖／達志影像）

被封為今年美國最強新人的奧莉維亞，先前更在2021 MTV Video Music Awards一連拿下新人獎、年度歌曲、年度表演等獎項，私下她的打扮也受到粉絲追捧，先前她打扮走青春洋溢風格，近來則轉為性感火辣，日前她出席奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures Museum Gala）公開活動，以一襲幾乎要走光的黑色禮服現身，上圍呼之欲出，讓同場的女神卡卡、荷莉貝瑞都顯得遜色不少。

奧莉維亞大秀「胸器」。（圖／達志影像）

值得一提的是昔日有甜姐兒封號、今年60歲的梅格萊恩久違現身，她當年因婚變遭遇人生低潮後，再現身便被外界猜測「修修臉」，2001年她與丹尼斯奎德離婚後，2019年傳出和交往8年、訂婚1年的配樂師約翰梅倫坎佩解除婚約，傳聞兩人生活習慣不合，而當事人卻無回應。