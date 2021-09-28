「兒童安全護欄」是家長居家照顧幼兒，為保護兒童安全隔離危險區域經常選購的商品。台中市府法制局在網路電商平台購樣抽驗4款兒童安全門欄，結果就有3件商品，機械功能不完全符合國家標準且商品標示不符法規，不合格率達7成5；此外，商品說明書也有則4件不完全符合國家標準。

市府指出，針對兒童安全護欄，經濟部標準檢驗局2017年修訂公布CNS 16005「兒童照護用品-安全護欄」標準。

原訂於110年12月1日起，列為應施檢驗商品，但顧及疫情嚴峻，標檢局於2021年8月24日公告延至2022年6月1日起實施，強制兒童安全護欄應檢驗合格，始得輸出入或於市場販售。

法制局長李善植表示，由於修正規定施行日距今，有8個多月的空窗期，為讓消費者了解市售兒童安全門欄品質及選購，隨機採購4款兒童安全門欄，專業實驗室預以CNS16005國家標準進行安全性檢測。

檢驗主要針對商品機械性危害測試，包括：護欄間隙無夾指風險、護欄邊緣無毛邊銳角、開關系統功能、固定裝置有效性、護欄耐撞擊試驗等項目；同時查驗商品使用說明書是否符合標準。

根據實驗室試驗報告，在機械性危害項目中，僅一家符合國家標準，其餘3件商品則不完全符合標準，或是門欄間隙不符標準，兒童手指恐有被夾陷的風險；或是門欄固定功能，經撞擊測試後位移超過容許值，恐有固定功能不足的安全性疑慮。

市府消保官強調，已將該檢測結果函送各業者，4件商品的「中文標示」，經由中市府經濟發展局依商品標示法查驗結果，除特力屋公司的產品符合規定外，其餘3家都有部分標示不符規定的情況，已命業者限期改善或移由業者所在地的主管機關續行處理。

消保官提醒民眾，安裝及使用兒童安全護欄前應熟讀「使用說明書」內使用方法、警語、聲明及注意事項；構件各部分之組裝及操作，應確實依使用說明書及警告事項執行。

消費者若發現所購買的兒童安全護欄不符國家標準，得盡速聯繫業者改善或退換貨，如有消費爭議，得向各縣市政府消費者服務中心提出申訴。同時呼籲家長們，自2022年6月1日開始，應選購經過國家檢驗合格並貼有「商品安全標章」的兒童安全護欄，才能呵護家中寶貝的安全，也讓大人安心。