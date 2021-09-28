蔡英文總統28日出席「民進黨創黨35周年餐會」時，向媒體揮手致意。（范揚光攝）

今天是民進黨創黨35周年紀念日，立法院長游錫堃接受廣播專訪時，回顧當年民進黨衝破黨禁的組黨過程，認為台灣應該要關注中國的民主發展，如果中國沒有民主化，整個世局沒有辦法安定，並強調他不敢寄望民進黨永遠執政，否則權力絕對腐化。

游錫堃指出，如何修補台灣內部的國家認同分裂，大概是用時間解決，隨著經濟自由化、社會多元化，台灣內部會面對認同問題，最早發生問題在民進黨內部有統獨之爭，後來擴散至國民黨有主流非主流問題。

游錫堃指出，生於斯，長於斯，「我們都在台灣這塊土地」，一定要認同台灣，台灣是我們的國家，沒有台灣，就沒有中華民國，大家一定要想辦法讓台灣強大，基於國家，台灣能夠永續發展，一定要有堅強在野黨監督執政黨，所以他不敢寄望民進黨永遠執政，否則權力絕對腐化。

游錫堃認為，台灣應該要關注中國的民主發展，如果中國沒有民主化，整個世局沒有辦法安定，美國有很多法案非常重視中國人權和民主，促進中國民主化已變成美國的一個重要工作，而台灣應該在促進中國民主化方面花更多心力，多做一些，少說一些。