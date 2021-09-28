湖人球星詹姆斯(LeBron James)差一點就轉行去打美式足球了，至少他有過這個機會。2011年NBA爆發封館罷工事件，從7月1日持續到12月8日才解除抗爭，後來例行賽為此縮短為66場。在那期間有兩支NFL球隊要延攬詹姆斯，希望他轉過去打美式足球。

本周正好是達拉斯牛仔隊的比賽，也就是當年要網羅詹姆斯的兩支球隊之一。原本這是由詹姆斯的生意夥伴爆料的故事，直到詹姆斯本周在ESPN節目上親口證實，並且提到西雅圖海鷹隊也找上了他。

詹姆斯說：「這是真的，Jerry Jones（牛仔隊老闆）直接給我開價，Pete Carroll（海鷹隊總教練）也一樣。當時讓我熱血沸騰，美式足球因此又讓我心動不已。我們後來搞定了NBA的談判，我很快就回到籃球場，但我肯定想過（去打美式足球）。牛仔隊和海鷹隊還把球衣送來給我了。」

職業球壇有很多不只一種天分的球星，體能條件出色的人做什麼運動都能有一定水準。詹姆斯高中時期是全州第一流的外接員，也就是負責接球達陣的球員，他很有自信地表示：「我肯定能打進NFL，我很清楚自己的本領，特別是在那個年紀（26歲）。」

幸虧詹姆斯沒去打美式足球，因為他那個球季就摘下生涯首座NBA總冠軍了。傳奇四分衛曼寧(Peyton Manning)曾開玩笑說，如果詹姆斯當他的外接員，他單季大概可以傳出75次達陣（歷史紀錄是曼寧的單季55次）。