日本今日宣布接種輝瑞、莫德納及AZ疫苗者，10月1日起入境將享提前解隔離的政策，但不包含台灣國產疫苗高端。國民黨北市議員游淑慧直言「可怕預言成真」，未來將有其他國家跟進類似政策，那些打高端的民眾該怎麼辦？她也要蔡政府面對現實，向民眾說明未來高端的國際認可該何去何算，萬萬不可「打後不理」。

據日本媒體報導，日本今日放寬邊境防疫措施，原先回國者和入境日本者都需進行14天的居家隔離，但為推動受疫情影響而停滯不前的社會經濟活動，10月1日起，若入境者有接種輝瑞、莫德納及AZ疫苗，居家隔離期可縮短至10天，第10天篩檢為陰性即可出關。

游淑慧感嘆，對於美國11月將實施接種疫苗入境一事，上周她才預言過，但更可怕的是，未來陸續會有其他國家跟進類似政策，果然「美、日兩個大哥哥都宣布實施了」，日本更明確宣布認可的疫苗種類，但沒有高端，「那沒打完2劑的民眾怎麼辦？打高端的怎麼辦？」

她也列出衛福部長陳時中聽完此消息的4個反應，第一是「混淆視聽」，說日本是規範其他國家，不是針對台灣，第二是「逃避現實」，聲稱政府還在密切注意與溝通，第三是「無賴卸責」，說世界上不是只有美國跟日本，第四則是「講風涼話」，說打高端才多隔離幾天而已，還是能去。

「別打後不理！」她也向陳時中、外交部長吳釗燮喊話，表示日本這項政策已於5日釋放訊息，但這段期間政府或駐日代表處做了什麼努力？也強調政府應面對現實，告訴那些相信政府、施打高端的數十萬、數百萬民眾，未來的國際認可該怎麼辦？這理當是政府的首要工作。