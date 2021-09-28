國民黨主席選舉當選人朱立倫今天拜會在選舉期間激烈交鋒的孫文學校總校長張亞中，張會後受訪時說，希望黨中央內部可以開會，確定他的兩岸主張是否是「紅統」，另外國民黨須團結在共同理念與靈魂下，否則就是和稀泥。

朱立倫上午與張亞中相談近70分鐘，張亞中會後受訪時表示，他非常謝謝朱立倫和他有非常深入交談的機會，彼此對一些問題充分交換看法，但他希望朱立倫能幫忙他兩件事。

張亞中說，首先，選舉過程中，他被很多人誤認為「紅統」，希望朱立倫接掌黨中央後能開會，確定他的兩岸主張是否是「紅統」，這對他個人、他的支持者以及國民黨，都是必要的事。

張亞中指出，其次，國民黨當然要團結，在必須團結在共同理念與靈魂下，若非如此，就是和稀泥、政治分贓、政治權力分配，大家並不願看到這個。他並送給朱立倫「依法不依人，依智不依識」10字箴言，認為這是作為團結的重要基礎。

張亞中強調，他和朱立倫都希望台灣好、兩岸和平，但達到目標的方法有歧異，反觀民進黨認為和北京鬥是最好方法，藉此製造兩岸仇恨，大打仇中愛台論述，至於國民黨，包括中廣董事長趙少康、朱立倫等則主張九二共識與反對台獨，但面對中國大陸採取「拖字訣」，認為此時時機不夠成熟。

張亞中指出，他覺得拖的過程可能會溫水煮青蛙，對台灣未來發展反而更不利，因此他主張在鬥與拖以外，採第三種創造和平的積極態度，提出結束敵對、創造兩岸和平、簽署和平備忘錄的方法。