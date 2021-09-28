朱立倫覆電少「民國」遭綠圍剿 張亞中：民進黨從不認同中華民國 還來嘲諷非常可悲

國民黨主席當選人朱立倫因中共賀電引來綠營全面圍剿，競選期間和朱激烈交鋒的孫文學校總校長張亞中今天表示，民進黨任何事都要見縫插針，賀電過程中總要彼此考慮到對方感覺敏感之處，今天如果沒有提民國，就代表不認同中華民國嗎？民進黨自己從來不認同中華民國，現在用這點來嘲諷，真的是非常可悲的事情。

朱立倫上午到孫文學校辦公室拜訪張亞中，兩人相談近70分鐘。被問到朱立倫因賀電遭綠營圍剿，張亞中說，兩岸拍發賀電的過程中，是不是彼此都要考慮對方所感覺到敏感的地方？找到一個大家都能夠接受的方法。請問中共的來電裡面，有提到中華人民共和國這幾個字嗎？那我們有必要在這裡面提中華民國這幾個字嗎？

張亞中說，他也跟朱立倫開玩笑說，其實不妨用辛丑年，就解決了所有的問題，用中華文化去創造一個辛丑年。在一旁的朱立倫對此也說，我們兩個人在開玩笑說，辛丑年是創造性的講法，但要寫農曆還是寫國曆，可能要討論一下。

對於朱立倫回覆電文的內容，張亞中說，朱立倫特別談到了求同尊異，但他認為，這雖然比求同存異更拉近了距離，但仍是讓兩岸的敵對狀態延續下去，而這其實是民進黨最高興的，因為民進黨就希望兩岸的政治敵對延續下去。

張亞中強調，所以他還是主張兩岸基本上要存同化異，就是把大家在一些政治定位上最大的歧義，想辦法化解掉，一直用拖的方式去解決兩岸問題，絕對是對台灣不利的，相信朱立倫未來能察納雅言，大家共同找到對國民黨、對兩岸關係更好的方法。