國民黨主席當選人朱立倫回覆中共領導人習近平的信函沒提「民國」；民進黨祕書長林錫耀今受訪表示，朱立倫的回電並不代表對方可以接受或承認，這與台灣要申請加入國際組織有很大的不一樣。這是自我身份的表白。

林錫耀認為，這並不是需要對方認可、承認、接受。比較遺憾的中華民國並沒有在國民黨回函表現出來。

林錫耀今出席民進黨慶35周年前受訪指出，他認為更重要的是，朱立倫回覆習近平的賀電，竟然對習提到的「共謀國家統一」這件事情沒有表達應該的立場，甚至回電裡還批評目前執政的民進黨政府。他認為，「我們對外應該要一致，不應該對外主張時，對內批評到其他任何一個政黨。這樣會讓人家覺得，到底你是跟誰站在一起？是跟台灣人民站在一起，還是跟對岸站在一起？」

至於朱立倫認為年底公投是對行政院長的不信任投票，林錫耀說，公民投票是對事、不對人，由全體國民對某件政策、議題，以公投表達主張。不應該無限上綱，操作成一個政治對決。

林錫耀認為，朱立倫把公投當作倒閣工具，就可以瞭解到這對公民投票來複決政策，已經完全走了樣。他表示，希望全體國人可以認清這一點，未來面對公投時能夠就事論事，就政策來做考量，不要把它作為政治的鬥爭方法。