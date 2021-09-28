知名女星賈靜雯與男星修杰楷結婚多年，感情依舊幸福甜蜜。而經常在網路上分享私下生活的賈靜雯，今（28）日教師節也特別曬出3名寶貝女兒的照片，並感謝她們這段時間的「教導」，但網友卻把焦點集中在大女兒梧桐妹的身上。

賈靜雯在今日的PO文中提到「謝謝我的三位人生小導師，因為有妳們我真的學了好多，愛是恆久忍耐又有恩慈，好像比較適合用在妳們身上，請繼續教導，讓我成為更好的媽咪喔」，最後她也不忘加上TAG感謝辛苦教導學生的老師們「#教師節快樂」。

在賈靜雯公開的照片中，前面幾張分別是老么Bo妞及老二咘咘的照片，最後一張則藏有玄機。照片中，16歲的大女兒梧桐妹牽著Bo妞的手開心出門，但仔細一看才發現梧桐妹雖戴著黑色口罩，但依然能看到渾圓的大眼精，而她所穿的迷彩外套裡搭配藍色的深V碎花洋裝，大方秀出一雙筆直長腿，讓所有人驚艷不已。

網友紛紛留言大讚「最後一張大姐太美了」、「3姐妹都很有自己獨特的美，跟媽媽一樣」、「妳的3個女兒真的越來越美了」、「3個漂亮的小公主」、「基因真的太好，第三張顏值太高」、「大女兒變好美」、「最後一張太可以了」、「姊姊亭亭玉立變小少女」，PO文短短3小時就吸引超過4.5萬人按讚。