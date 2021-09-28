基隆市政府今天舉行市務會議，市長林右昌指出，基隆已連續48天「嘉玲」，市府這幾天會配合中央指引，並彙整地方意見，陸續公布解封範圍，希望讓受到疫情衝擊的產業恢復生機。

林右昌說，基隆自從6月27日首度出現零確診迄今已滿3個月，更連續48天零確診，代表本市早已做好防疫準備，他強調，防疫要全國一致，等到雙北穩定後，再一起同步鬆綁，現在全國疫情趨緩，條件越來越成熟，將配合中央指引解封開放。

林右昌進一步提及，全市疫苗施打率已達到56％，正朝向6成邁進，基隆其實更有條件進行鬆綁，未來會盡快讓受到疫情重大影響的產業恢復生機，讓從業人員工作有收入，包括遊藝場、KTV、餐飲、旅遊觀光業等。

林右昌指出，這次鬆綁範圍較廣，包括遊覽車滿載、基隆嶼登船、大武崙沙灘、里民活動中心、社區關懷據點、兒童遊戲場、運動場館空間等，將配合中央指引，並彙整地方意見，朝解封開放的方向努力，近期會再對外公告。