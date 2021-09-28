香港女星趙雅芝以優雅美貌與精湛演技聞名，憑著《楚留香》和《上海灘》而在兩岸大爆紅，在圈內也很受敬重，如今66歲的趙雅芝，這些年又因凍齡美貌再紅一波，近日她受邀上網紅直播，挑戰推銷帶貨，沒想到大掉漆，尷尬到讓網友不忍看，直言她都到了這個級別，「真沒有帶貨的必要」。

事業重心主要放在大陸的趙雅芝，近日做出新挑戰，接受直播主「董先生」邀約，上直播賣貨，但過程相當尷尬，網友發現趙雅芝接不太到對方丟的梗，整場尬聊，直播主問她：「覺得深圳什麼最多？」，她愣住好一會兒才回：「直播間的福利最多」，直播主不死心追問：「你覺得深圳盛產什麼？」，她終於說出主題：「黃金、珠寶！」，主商品才終於帶出來。

之後直播主拿出本檔商品黃金手鍊，讓趙雅芝猜價錢，她竟老實回答：「幾千塊錢」，直播主當場尷尬，說這樣的手鍊至少要1、2萬，讓趙雅芝試戴，但她戴完也僅說：「恩，很好」，整場直播冷場不斷，氣氛始終炒不起來。

趙雅芝上直播帶貨，跟直播主全場尬聊。(取材自微博)

而有需多喜歡趙雅芝的網友，捧場看了直播，多數人都覺得尷尬到不忍看下去，大嘆「大可不必吧，有那麼缺錢嗎」、「不缺錢又不需要刷存在感，這個級別的真沒有帶貨的必要」，甚至直言如果想走演員這條路，還是別接帶貨直播，「你們是演員不是銷售員」。