今（28）日傳出新北恩主公醫院因作業疏失，將未稀釋的原液疫苗BNT誤認是殘劑疫苗，原本可供150人施打的疫苗變成25人施打。新北市議員林金結的大嫂就是其中一人，她目前全身無力，在醫院緊急治療當中。

新北市議員林金結受訪表示，他的大嫂昨日到鶯歌永福宮打疫苗，結果事後接到醫院要她去住院通知，大嫂打來詢問，他當時還直言是詐騙，沒想到最後求證竟然是真的，目前大嫂全身無力住院中。

林金結與姪子下午2點一同召開記者會說明詳情，林金結的大嫂仍在醫院接受檢查，目前有暈眩、想昏睡等症狀，在醫院期間也有施打生理食鹽水。林金結姪子透露，媽媽今年54歲，有心臟病史，但目前並未有什麼太強烈的副作用，醫院告知需觀察2~3天，暫不考慮向醫院求償，媽媽沒事平安最重要。

此外，林金結姪子也說，鶯歌永福宮接種站有分單雙號，據了解，昨日僅有「單號」的施打窗口發生問題；而媽媽昨天收到醫院通知時相當緊張，邊講話邊發抖，幾乎很像是在交代後事。

三峽恩主公醫院因醫療作業疏失，將未稀釋的原液疫苗BNT誤認是殘劑疫苗，提供給25人施打。新北市衛生局獲報後，對醫院做出即起暫停疫苗施打一周的懲處，恩主公醫院則表示，由於部分散裝疫苗瓶蓋掉落，工作人員因此誤以為是已稀釋的疫苗，對於醫院訓練不足坦承疏失，並向民眾道歉。

對此，衛福部長陳時中今被問到是否會懲處，他表示，當然會，現在就看地方衛生局的調查結果。