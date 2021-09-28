台南市有議員質疑疫苗個資遭外洩，不少70歲以上長者等接種第二劑莫德納，卻傳出有里長通知長者同時，夾著議員服務處助理名片稱「是服務處爭取到的」，台南市長黃偉哲指出，如某議員或某政治人物那麼厲害能爭取到疫苗，乾脆去原廠爭取，強調若檢舉一定受理，但如果沒有的話，影射也不是很好的事。

黃偉哲今天受訪指出，如果某個議員或某個政治人物那麼厲害，能爭取到疫苗的話，那乾脆去原廠爭取比較快。

他說，如果有議員掌握任何人夾名片說是「某人爭取到疫苗的」，歡迎檢舉，市府一定受理，該移送法辦就移送，該向中央流行疫情指揮中心反應，市府也會反應，該罰款就罰款，牽涉個資洩露也會用相關法律辦理，但他也說，倘若如果沒有，影射其實也不是很好的事。

黃偉哲也呼籲中央，針對莫德納第二劑也請再催一催原廠，他說，未來每個月底或下旬會有許多疫苗陸續進來，但現在大概有200多萬人還在枯等莫德納第二劑，除了希望台大醫院研擬莫德納和BNT混打實驗早點有正向結果的話，可以開放混打，另外，原廠催貨部分也需再加把勁。

針對市議員洪玉鳳、陳怡珍質疑台南接種疫苗個資疑似外洩，台南市政府27日偕同台南市診所協會代表醫師張富全、台南市醫師公會共同發表聲明，強調衛生局、各區衛生所及各醫療院所，對於個人資料蒐集、處理或利用，秉持最嚴謹態度，絕不逾越特定目的必要範圍，還簽署個資保護聲明書。