Facebook今（28）日宣佈投入5000萬美元，並推出延展實境（XR）計畫與研究資金作為起點，資助全球Metaverse（元宇宙）研究機構與計畫夥伴，以確保相關產品以負責任的方式進行開發。Facebook表示，將與政府、產業與學者專家合作，一起思考創建Metaverse的挑戰與機會，也將於Metaverse創建初期，邀請人權與公民團體參與，確保Metaverse創建於包容共融與賦權的基礎之上。

Metaverse是一個虛擬的世界，人們可以和身處不同空間的他人一起打造與探索，也可以在其中與朋友交流、工作、娛樂、學習、購物和創作等。Metaverse的目的不一定是為了讓人們花更多時間上網，而是為了讓上網的時間變得更有意義。

Metaverse無法由任何一家公司單獨建立，如同網路世界，無論Facebook是否參與，Metaverse始終存在。Metaverse亦無法一夕打造，許多產品在未來10～15年後才會問世。儘管對於引頸期盼的人們來說，這是相當漫長的等待，但也讓大家有更多時間思考關於如何打造Metaverse等艱難問題。

Facebook表示，將與政府、產業與學者專家合作，一起思考創建Metaverse的挑戰與機會。舉例來說，各項服務之間具有穩定的互通性是Metaverse成功的關鍵，因此不同公司可以依據各自領域的經驗，共同打造虛擬世界的互動。此外，Facebook也將於Metaverse創建初期，邀請人權與公民團體參與，確保Metaverse創建於包容共融與賦權的基礎之上。

Facebook表示，將透過四大面向與大家共同合作評估可能的風險，同時確保Metaverse開發與應用的正確性，包括經濟機會、隱私安全、安全性以及平等與包榮共融。

Facebook宣布推出延展實境（XR）計畫與研究資金作為起點，將於兩年內投入五千萬美元的資金，提供外部機構進行相關研究及推廣計畫，希望與業界夥伴、公民團體、政府、非營利組織與教育機構合作，共同決定如何以負責任的方式打造Metaverse。

Facebook初始合作夥伴包含美洲國家組織合作，為學生、創作者和小型企業商家在職訓練及技術發展，提供相關培訓課程；在非洲，Facebook透過協助Africa No Filter、Electric South與Imisi3D，支持在Amplifying African Voices平台上，運用沉浸式技術突破數位敘事創作界線的創作者；也攜手Women In Immersive Tech支持婦女與弱勢團體，進而驅動虛擬實境、擴增實境，以及混合實境在歐洲地區的發展。

此外，Facebook也與來自世界各地的外部機構合作，推動Metaverse相關的獨立研究計畫，探索經濟機會、安全與倫理、隱私與資料使用等相關議題，Facebook將會持續分享更多合作夥伴，並更新相關工作的進展。