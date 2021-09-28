傳張亞中下步戰高雄？選後與朱立倫首度會面

國民黨主席改選，由朱立倫以8萬多票當選，張亞中則獲得6萬多票落敗，外界也開始傳出呼聲，認為張亞中可挑戰2022高雄市長選舉。對此，張亞中今（28）日受訪時表示，民進黨已經在高雄盤根錯節，接下來國民黨必須跟民進黨進行思想跟靈魂的對決，且「最強的人」定義是什麼？難道民進黨沒有更強的人嗎？強調不要再掉入「人」的思維邏輯。

張亞中表示，如果國民黨要勝選，先前他已提出2022勝選方程式，面對高雄國民黨要擺脫以前的傳統思想，如果是派一個最強的人去打高雄，是不夠周詳的，因民進黨像一個大樹，已在高雄盤根錯節2、30年，形成銅牆鐵壁，如果只是去挑戰他的「人」，勝算不高，應該從國民黨中央開始，去刨民進黨思想論述的根，必須讓台灣老百姓相信，民進黨不是愛台灣，而是害台灣、掏空台灣，當民眾有這樣的認知後，民進黨的根基就會鬆動，這時再派一個最強的去參選，勝算才會大。

張亞中強調，不要再掉入以往「人」的思維邏輯，每個人都有優缺點，國民黨跟民進黨必須進行思想跟靈魂的對決，如果能戳破民進黨這幾年所作所為，不要說高雄，任何地方都好選舉。

被問到是否因高人氣，成為藍營新共主？張亞中說，自己從來不認為要當什麼共主，也沒有所謂的張派、張粉，希望大家都是孫中山粉、中華民國派，當然希望國民黨贏，所以能提供給國民黨的就是贏的策略跟方法；而自己想的是如何重建國民黨的百年基業，讓國民黨更為壯大，但很多人在黨內是如何思考打贏即將來的選舉，這是兩個不同的思考方向。

此外，張亞中在雙北的支持度也很高，有人認為，台北市長也是不錯的選項，張亞中則認為，離台北市選舉還有一段時間，並重申，不要把重點放在人的方面，雖說立委蔣萬安很優秀、台北市議員羅智強很強，但這兩人難免也有些不足的地方，因此黨部的責任不是只有提名，應該要幫助未來台北市或高雄市、台南市的候選人，讓國民黨提名的人都可以當選，所以必須創造對國民黨最有利的結構，讓不管任何人出來，都能替國民黨贏得選舉。