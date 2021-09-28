國際大廠近期開始研發搭配外加攝影機與虛擬實境(VR)眼鏡或頭戴式裝置的影像穿透式(video see-through)技術，影像穿透式技術可望成為主流，有利於台灣光學元件及系統組裝供應鏈打入國際市場。

隨著近期較傳統技術輕薄的全塑膠製短焦透鏡(pancake lens)技術逐漸普及，加上高速TFT-LCD(Fast TFT LCD)成本逐漸下降，VR頭戴式裝置顯示效果與價格可望進入甜蜜點。

國際大廠考慮在VR頭戴式裝置外加攝影機，搭配5G網路，可提供使用者在無法直接觀測狀況下獲取即時外界景象，稱為影像穿透式技術，有利於軟體業者提供更豐富的MR數位內容。

根據DIGITIMES Research分析師楊仁杰觀察，國際大廠近期開始研發搭配外加攝影機與虛擬實境(VR)眼鏡或頭戴式裝置的影像穿透式(video see-through)技術，以達成結合虛擬實境與擴增實境(AR)的混合實境(MR)，次世代AR/VR產品與應用可望以影像穿透式技術為主流，有利於對VR頭戴式裝置零組件與終端產品發展較快速的台灣光學元件及系統組裝供應鏈打入國際市場。

再者，採傳統光學穿透式技術的AR眼鏡，需兼顧顯示內容與外界環境，現階段苦於顯示器發光效率不足，且重要零組件反射式波導成本偏高，短時內仍將侷限於利基應用，或僅能顯示單色畫面，以致應用受限。