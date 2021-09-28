北市內湖區的動物之家計畫改建，原本要編列5億多元預算，但因地處垃圾山，光垃圾處理費預算就暴增2億多元、達8億元，台北市長柯文哲因此震怒，考慮選新址，並在今年會期會出爐。議員怒轟，北市寸土寸金，大面積的新址能做其他更具商業價值用處，柯只為省錢而短視，且新址還要與在地溝通，年底前根本生不出。

針對動物之家新址，北市產業發展局長林崇傑28日說，地點都還在分析中。（張穎齊攝）

產業發展局長林崇傑28日報告，已看了6、7個地點，但因還沒完成各地的分析，有些點可能會被汰除，因此不便公布，怕會產生一些誤會，會考量到不要鄰近住宅區，希望不要造成居民抗爭，新址的預算會抓原編列的範圍內。

北市議員苗博雅（右一）28日質詢，北市寸土寸金，大面積的新址能做其他更具商業價值用處，台北市長柯文哲只為省錢而短視，且動物之家新址還要與在地溝通，年底前根本生不出。（張穎齊攝）

議員苗博雅質詢，之前好不容易找到內湖垃圾山這塊新址，但柯嫌追加2億元太貴就不蓋，還說今年這個會期會確定新址，但其實不可能在今年底選好址，因和當地居民、里長溝通少說也要花2、3個月，且這6、7個地點都辦公民參與，也要耗時、延宕到明年3、4月才有可能確定新址，她很悲觀看待。

「柯文哲沒生意概念，只想一昧省錢！」苗博雅批評，市府現在要找總面積3000多坪的地點，地下又要挖1000坪，但動物之家不是營利單位，北市寸土寸金，若有這樣的一塊地，用在別的商業用途肯定能多賺，她認為之前選的內湖垃圾山沒錯，她也支持追加預算，因這是對市府最划算的方案，柯不要只看省原物料的錢，導致損失多少潛在的收益。

議員林穎孟說，垃圾山原址也應納入評估中，犬貓已超收，到底要忍受擠在中繼站多久？議員林亮君要求，產發局要再跟柯討論新址。

財建委員會第一召集人楊靜宇痛批，聽說其中1個點是找到福德公墓，根本荒唐，動物之家重點不是收容，而是轉運站的概念，要幫犬貓重新回到家庭，否則在深山野林蓋3棟也不夠，決議再開專案報告。

林崇傑說，地點都還在分析中，原址也會納入考量，但因原址高度限制在7公尺，又無法往下開挖，導致只能往上蓋，所以不可行，府級才考量，若找更大面積的新址就能解決，不往下開挖，成本會減少很多。