台北市公共自行車YouBike2.0今年5月正式營運，原有的1.0車輛將逐步汰換，北市交通局長陳學台28日表示，1.0舊車年限將屆，將在1年左右全部汰換，功能仍正常的車輛，會先看市府機關、鄰里長有無需求，有的話將移撥，若無單位需要則會採取對外讓售，或上惜物網拍賣。

台北市議會交通委員會今日上午排定交通局、悠遊卡公司等單位進行工作報告，交通局提及YouBike2.0目前啟用將近570站，預計年底將達750站（含既有1.0站升級），並持續於每周二、五啟用新建站位，初估2022年底將完成1200站。

議員王欣儀追問，交通局預估YouBike2.0今年底可達750站，但YouBike1.0的站位及車輛該如何處理？陳學台回應，原先的YouBike 1.0在年底前，仍然會維持原有400站的數量，明年則要看使用狀況慢慢汰換成2.0。

陳學台說，YouBike2.0在新北已由微笑單車決標，據他了解，目前合約內容中明確指出，今年將慢慢更換為2.0站位，方向是每個1.0站位中，都有5個2.0車柱。至於台北市，則是在1.0站位附近設置2.0站位，再看使用狀況慢慢調整。

王欣儀也詢問舊車大約需要多久時間汰換？陳學台則預估轉換期為1年，一般來說，YouBike 1.0車輛有5年的使用年限，時間到了就會報廢，未來會由北市府統一處理，一旦汰換就不會換新的1.0車輛；在舊車汰換的同時，原有的1.0站位也會跟著慢慢減少。

陳學台說，未來舊車汰換的做法是，會先聘請專業第三方機構評估車輛使用狀況，若使用無虞，會先詢問市府相關機關、鄰里長等人，若有就移撥給對方。若機關無需求，就會對外讓售，或透過台北惜物網拍賣。