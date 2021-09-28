64歲謝姓老翁今年4月晚間陪老母到醫院掛急診，對護理師抽血、打點滴等醫療行為指手畫腳，咆哮辱嗆三字經及「衝X小」等語，另2名護理師前來說明，他當場回嗆「雖然我不懂，但是抽血不是這樣抽的」，還出手揮向護理師，經醫院報警，台中地檢署依違反《醫療法》將謝姓老翁起訴。

老翁在今年4月18日晚間9時56分陪老母到中市1家教學醫院掛急診，李姓護理師在急診室為他年邁母親注射點滴及抽血，老翁不滿處置過程，竟當場破口大罵三字經，多次罵「衝X小」，還以身體逼近妨害護理師執行醫療業務。

張姓護理師見狀，趨前對老翁解釋上述醫療處置用意，老翁不但不接受，還當場回嗆「你在說什麼，你以為我沒看過別人打針嗎？」，「雖然我不懂，但是抽血也不是這樣抽的」，「你哩講X小」等語，對張姓護理師咆哮。

林姓護理師聽到爭執聲音也前來關切，再次向老翁說明，但老翁仍心有不甘，當場再咆哮「你哩講X小」，舉手揮向林姓護理師，她雖閃過，但已無法繼續執行醫療業務。

案經醫院報警，老翁到案坦承舉手揮護理師，但否認有侵犯傷害之意，辯稱他是情急下揮手。檢察官以謝姓老翁違反《醫療法》妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌將他起訴。