台南公園1棵外觀正常的金龜樹，26日無預警倒伏後，市府工務局除立即派員處理，還將邀請專家現勘找出原因。對此，議長郭信良28日要求工務局，不該頭痛醫頭、腳痛醫腳，應針對全市公園的老樹定期健檢，不要讓老樹一棵棵倒下，令人心疼。

據了解，台南公園位於北門路旁的1棵金龜樹26日突然倒伏，市府工務局獲報後前往處理，經查非屬列管的珍貴老樹後，先將倒伏於步道的金龜樹斷枝移除並圍起封鎖線後，27日再後續處理樹木斷枝夾除，目前該段步道已經恢復通行。

工務局表示，因該樹外觀正常，加上近日並無連續豪大雨，為釐清該樹倒伏的真正原因，將邀請樹木專家現勘了解。

不過，郭信良指出，台南公園的金龜樹26日枝幹斷裂擋住步道後，立即就有前往運動的市民向他陳情；雖然工務局迅速圍起封鎖線，但因公園內的老樹眾多，同時不少樹木都位在步道旁，彷彿不定時炸彈，市府若不積極作為，民眾只能自求多福。

郭信良認為，台南公園內有許多上百年的老樹，雖然沒被列管為珍貴老樹，卻也十分難得，這是所有市民共有的資產，值得市府編列經費予以照顧。所謂「種樹容易、顧樹難」，尤其老樹有樹洞容易積水腐朽，這是「人老先鬆、樹老先空」的道理，為預防事故發生，平時就應照顧。

郭信良強調，針對全市公園內的老樹定期健檢有其必要，因為工務局也說，這棵倒伏的金龜樹外觀看來正常，近日也沒有連續豪大雨，倒伏原因不明。為了兼顧老樹健康與市民安全，建請市府每年編列老樹健檢及維護經費，如此才是負責任的作為。

工務局也說，為維護園區民眾安全，針對園區內並非列管的珍貴樹木，像是金龜樹或其他敏感樹木，將安排檢測樹木相關風險評估，後續再依評估結果研議處理方式。