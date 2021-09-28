美債殖利率攀升，美股科技股走弱，加以市場擔憂大陸限電恐衝擊台廠供應鏈，台股今(28日)開低震盪，台積電與長榮、陽明、萬海貨櫃三雄走勢疲弱，不敵賣壓，拖累大盤一度重挫200點，後跌幅收斂，終場加權指數以17181.44點作收，下跌132.33點，剛好守半年線，成交值2551億元。

台股開盤以17286.89點、下跌26點開出，前一天拉尾盤的台積電開盤即下跌7元，以595元開出，跌幅逾1%，聯電也以65.8元開出後，指數開低走低，早盤來到17113.07點，下跌200點，摜破半年線，下探17100點關卡，後跌幅略為收斂。

台積電、聯電、台達電、大立光等電子權值股走弱，聯發科一度由黑翻紅，股王矽力-KY逆爭紅盤，收在4455元，上漲10元，台積電終場收在594元，下跌8元，跌幅1.33%，拉低大盤指數約67點。

航運類股指數跌逾2%，貨櫃三雄走弱，也拖累大盤指數，終場長榮收在125.5元，陽明收在119元，萬海收在203.5元，除萬海跌幅2.16%，長榮、陽明都跌逾4%。

傳產族群的紡織、塑膠股今日則相對強勢，觀光族群受惠於五倍券商機，漲逾2%；另外，金融股也相對抗跌。