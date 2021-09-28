基進黨立委陳柏惟罷免投票剩不到1個月，擔任刪Q志工的前立委顏寬恒28日中午接受名嘴訪問，他猛轟陳柏惟擋疫苗、護航中火及萊豬等痛處。顏也提到，罷免案一開始不被看好，但陳狀況百出，將自己逼入絕境，罷免已走到五五波，變數在於疫情發展可能影響投票意願。

名嘴黃光芹《新聞不芹菜》網路節目28日中午邀請顏寬恒談論敏感話題「顏寬恒出手刪Q、陳柏惟唑哩等？」首先問到「為何出面罷免陳柏惟？」顏寬恒彷彿撿到槍，猛轟陳柏惟阻擋疫苗採購、護航中火及萊豬等痛處。

前立委顏寬恒（右）接受名嘴黃光芹網路節目訪問。（摘自《新聞不芹菜》網路節目）

顏寬恒提到，6月18日立法院針對「擴大採購至4000萬劑以上，確保疫苗涵蓋率達90％以上」進行表決時，陳柏惟投下反對票，沒有為鄉親守護空汙，還護航萊豬進口，不顧學童、老年人健康，讓人民無法接受。

顏寬恒並細數陳在立院的爭議言行，包括邀香港人當兵、用蝦子比喻疫苗、台語質詢國防部長等，甚至曾在舞台上口出三字經造成為人父母反感。顏寬恒敬佩台中海線屯區鄉親，願意給年輕人機會當選立委，但陳這1年多的表現讓許多人感到失望，鄉親覺得沒面子。

至於罷免勝算？顏寬恒坦言，一開始不被看好，但陳近來狀況百出，不斷檢討人民、檢討沒有投票給他的人，好像只對投給他的11萬人負責，忽視地方聲音及需求，且任內沒有做具體提案建言，反倒是在全國民生相關的疫苗採購表決投下反對票，人民怎麼會有辦法接受？

顏寬恒說，陳惹怒許多人，不斷跟民眾叫囂對幹，又欲蓋彌彰扯謊遮掩，這樣會把自己逼入絕境，讓民眾更堅決想要出來投罷免票，才會到現在走向五五波局勢，變數在於無法預估的疫情發展，可能影響投票意願及結果。