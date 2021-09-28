港媒報導，在中國大陸房地產商恒大集團的財務危機中，香港知名房地商劉鑾雄夫婦也蒙受損失，最近先後以個人及華人置業名義沽售恒大3.13億股，變現港幣7.69億元（新台幣26.6億元）。

星島日報今天在報導中指出，恒大財務危機發生至今，劉鑾雄妻子、華人置業執行董事陳凱韻可能已經全部出售了以個人名義持有的恒大股份，虧損超過11億元。

不過，報導表示，陳凱韻仍以華人置業名義持有恒大6.2億股，目前市值15.8億元。

據報導，華人置業上週曾表示，計劃在未來12個月內出售全部或部分恒大股份，如果全數出售，虧損將會頗為巨大。

劉鑾雄是香港知名商人，主要從事房地產業務，同時也是華人置業主要股東。有報導指他與恒大老闆許家印關係良好，而他們夫妻也一向是恒大的支持者。

2015年底，許家印曾以125億元購買了華人置業位於香港灣仔的總部大樓，其後易名中國恒大中心，成為恒大在港的總部大樓。

星島日報8月底報導，恒大出現債務危機後，以105億元出售了恒大中心，新買主是中國國營企業越秀集團。（編輯：繆宗翰）1100928