國民黨新任黨主席朱立倫，因回覆中共中央總書記習近平的電文中沒有「民國」2字，遭民進黨攻擊。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，朱立倫不寫，是循國民黨慣例，之前歷屆主席也都採取這樣的格式，而民進黨要批評國民黨之前，首先得做到2件事。

黃暐瀚今（28）日在臉書表示，要求朱立倫不可以省略「中華民國」的諸位，想來應該都是熱愛中華民國的，而民進黨要批評，得先做到2件事。首先是「自己有寫中華民國」，黃暐瀚舉前陸委會主委張小月接任海基會董事長為例，當時發給大陸海協會的函，不只沒有民國，連107（年）都不見，直接寫「3月27日」，事過境遷，誰知道這是哪一年的3月27日？顯然兩岸事務存在模糊空間，陸委會直接管轄的海基會，與對岸文書往來不寫「民國」，卻去嘲諷國民黨與對岸往來文書，這不是兩套標準，精神錯亂嗎？

國民黨黨主席當選人朱立倫回覆電文。（朱立倫辦公室提供）

而民進黨要做到的第二件事情是「有本事與對岸互動」，黃暐瀚指出，抗中在目前的台灣社會，也許是主流，但嗆中的代價，就是陸委會國台辦「熱線斷線」，互不往來；且目前中華民國的憲法依舊是「一中憲法」，台澎金馬叫「自由地區」，對岸叫「大陸地區」。

黃暐瀚認為，「談統一，是不違憲的」，但民進黨現在的抗中路線，就是與對岸全面對抗，這是種選擇，結果就是對岸不和你交流；至於國民黨則選擇和對岸交流，所以不會積極對抗，這也是一種選擇，無分對錯。

既然都是選擇題，黃暐瀚表示，各有品牌，何必相輕？讓人民去選擇就好，不用抹黑、抹紅抹個沒完，人民看久了，也會累。