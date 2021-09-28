為避免立院再次上演立委陳柏惟與官員雞同鴨講的狀況，立法院今宣布暫緩執行通譯服務，將待加強溝通後再推動。立法院長游錫堃則指示立院相關單位加強溝通，包括如何申請使用、機器設備、專業領域名詞確認等等，希望能盡快重新調整。

國防部長邱國正昨在立院國防委員會備詢，基進立委陳柏惟堅持以台語質詢，邱國正數度表示語言是溝通的工具，建議陳柏惟在國會殿堂用共同的語言，氣得陳柏惟當場痛斥「鴨霸」，讓質詢只好由國防部常次李宗孝中將當起「傳譯」，場面荒謬。

對此，立法院祕書長林志嘉今天表示，立法院本會期依照《國家語言發展法》試辦通譯服務或設備供委員申請使用，適用包含閩南語、客語、原住民語言等國家語言，若立委有需求皆可申請；同時院會期間行政院施政、專案報告及總質詢提供手語翻譯，除了議事公開透明外，也讓議事進行更順暢。

林志嘉說，昨天陳柏惟委員首次在國防外交委員會申請使用，可能是因為新制度上路前溝通未足，引起陳柏惟與邱國正針對質詢使用語言的爭論；對此，立法院聽取各方意見後，留意到通譯服務上路時應加強溝通、避免資訊落差造成誤會，因此將暫緩執行通譯服務，等加強溝通後再推動，以實現推廣多元語言及母語使用的美意。

林志嘉說，立法院長游錫堃長期關切母語文化發展，對立院通譯服務的成效相當關心，因此也已指示相關單位加強溝通，包括如何申請使用、機器設備、專業領域名詞確認等等，希望能盡快重新調整。