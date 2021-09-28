2021 第44屆時報金像奬第一階段台灣評審團名單

2021 第44屆時報金像奬第一階段台灣評審團名單

2021第44屆時報金像獎即將於9月25日至10月3日進行全球第一階段評審，入圍名單預計10月13日於官網公佈，眾所期待的第二階段全球總決審則定於10月23日舉行，將嚴選出全球創意好作品，得獎作品精彩可期。

時報奬經過二年奬項調整下，今年大致維持去年參賽類項，今年參賽作品總量不因疫情升溫影響，反較去年成長，參賽作品大部份仍以影片、數位媒體為大宗，足見今年市場的趨勢朝向數位化更趨明顯。對於因應今年大環境變化的廣告、行銷創意，值得令人期待。

在廣告創意朝向多元發展的趨勢下，時報金像奬今年特地邀請到兩岸創意、品牌、通路平台、技術應用、學術各界專家組成大評審團。邀請來自奧美集團、偉門智威、麥肯集團、電通安吉斯集團、聯廣集團、ADK、創集團、蝦皮、UNIQLO、Google、全聯、小米、美團、滴滴、知乎等各界菁英人士，從不同的行銷及創意觀點，評選出今年的入圍作品。

今年頒奬典禮預計於11月12日舉行，將邀請獲獎公司及各界菁英一同參與盛會，內容精彩可期不容錯過！相關活動詳情可上官網查詢。