基隆市文化局推廣街頭藝文，舉辦「藝期一會－街頭藝人嘉年華」。（陳彩玲攝）

全國疫情趨緩，中央陸續放寬防疫管制措施，基隆市文化局藉機推廣街頭藝文及北北基街頭藝人新制，訂於10月2日下午2點在國立海洋科技博物館碧水廣場舉辦「藝期一會－街頭藝人嘉年華」，現場除藝術表演外，也會設立街頭藝人市集，邀集北北基工藝藝術及視覺藝術類的藝術工作者，一同到場擺攤。

文化局長陳靜萍說，街頭藝人新制上路後，受到疫情影響無法於街頭演出，近期疫情趨緩，防疫規定再次鬆綁，因此，這次與雙北街頭藝人合作，舉辦「藝期一會－街頭藝人嘉年華」，希望透過這次活動，展現新制下的藝文發展，也讓不同城市、不同類型的街頭藝人在基隆相會，為城市街頭增添更多元的藝文樣貌。

陳靜萍表示，基隆市的街頭藝人有表演藝術、視覺藝術及工藝藝術三種不同的類型，當天的主舞台以表演藝術為主，邀請來自雙北的表演者楊峻毅及黃博男帶來大鐵環及高椅倒立馬戲表演，而基隆代表則是扯鈴表演者鄭湧蒼。此外，下半場是音樂演出，由橫切面樂團、哈哈滬非洲鼓樂團、老兵的那些年那些歌接力演出。

表演藝術科長廖瓊瑤補充，活動採免費自由入場，除了表演藝術活動外，也有街頭藝人市集，包括捏麵人、造型氣球、吸管創作、黏土藝術、串珠、童玩、人像速寫、Q版手繪等20組展演攤位，展現藝術的多元樣貌。

基隆市政府指出，街頭藝人新制於3月1日上線後，本市街頭藝人許可證採隨到隨辦，展演申請皆採全面線上操作，不再受時間、空間限制，且聯合台北市、新北市推出共用制度，持有任一市證件即可向北北基三市開放展演場地提出申請，讓對藝文有熱忱的創作者能夠更便利。