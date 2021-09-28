台灣民意基金會今公布最新民調顯示，45歲以上中老年選民佔全體支持者七成，已經是今日國民黨的主力部隊，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，國民黨支持者老化問題相當嚴重。

民調顯示，政黨支持度上，30.1%支持民進黨，19.3%支持中國國民黨，13.3%支持台灣民眾黨，3%時代力量，2.4％台灣基進，1.3％其他政黨合計，29.7％沒特別支持哪一個政黨，1%不知道、拒答。

游盈隆認為，國民黨下滑0.9個百分點，滑落到1字頭，而且是在黨主席選舉期間，是否有特定意涵，值得推敲。

從6都16縣市的角度看，游盈隆說，民進黨支持者除了台北市和桃園市支持者略少於國民黨外，其他地區都有很明顯的領先優勢；國民黨主力是在北台灣，足以和民進黨抗衡，中台灣僅次於民進黨，南台灣則幾乎已落後民眾黨。

他說，台南市，民進黨支持者43％，民眾黨16.1％，國民黨7.4％，25.1％中性選民，其他8.4％；在高雄市，民進黨支持者35.8％，民眾黨17.7％，國民黨13.3％，23.9％中性選民，其他9.2％。

游盈隆分析，國民黨在每一個年齡層支持者都和民進黨有明顯差距，且越年輕差距越明顯。民眾黨方面，20至24歲年輕選民中，擁有21.7％支持者，遠超過國民黨的6.8％，足以和民進黨23.5％分庭抗禮。

他說，在25至54歲青壯選民中，民眾黨已經可以和國民黨互別苗頭，但和民進黨比就是小巫見大巫；在55歲以上選民中，民眾黨就像侏儒一樣，難以和民進黨及國民黨這兩大巨人爭雄。