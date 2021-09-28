海地今天解除臨時選舉委員會（Provisional Electoral Council CEP）成員職務，國家更添不確定性，原定數月後舉行的大選與憲法公投都已無限期延期。

法新社報導，去年9月獲時任總統摩依士（Jovenel Moise）指派的這9名成員，遭到反對派與民眾嚴厲批評。摩依士今年7月遇刺身亡。

臨時選舉委員會訂定多個選舉日程之後，決定11月7日舉行總統與立法選舉首輪以及憲法公投。第2輪投票則排定明年1月23日，與市及地方選舉同時舉行。

但總理亨利（Ariel Henry）今天公布行政命令，宣布這些臨時選舉委員會成員已經解職，他準備指派新委員會，但並未訂定成立期限。

亨利是在摩依士遇刺前2天，獲摩依士任命為總理。

海地大選與公投已因新型冠狀病毒疫情延後兩次，而國會自去年1月後就缺少成員，參議院30個席次目前只有10人在任，而他們的任期將在2023年1月屆滿。

在面臨重大人道與安全危機之際，選舉時程的付之闕如，削弱了海地政治階級。

根據國際移民組織（International Organization for Migration），過去10天有近3500名海地人被美國移民單位遣返。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1100928