中台社區創會理事長98歲的羅圻津，更在現任及前任理事長孫秀雲、施議閎的陪同下到場，象徵性代表社區按扭啓動新的加壓站。（立委張廖萬堅服務處提供）

張廖萬堅指出，未來將確保中台社區及台中監獄、看守所、戒治所等四單位能夠安心用水，不必再時刻擔心突然停水的困擾。（立委張廖萬堅服務處提供）

中台社區數百戶居民，近年來備受無預警停水之苦，去年八月底經春社里長李志洋向立委張廖萬堅陳情，立即召開協調會並爭取水公司增設加壓站，以及培德路管線埋設工程，28日舉行啟用典禮；張廖萬堅指出，自來水公司效率不錯加壓站完工後，加上即將完工的培德路管線工程，未來將確保中台社區及台中監獄、看守所、戒治所等四單位能夠安心用水，不必再時刻擔心突然停水的困擾。

張廖萬堅說，中台社區位處於山坡地，緊鄰陸續開發的南屯精科產業園區與知名溫泉飯店及新闢社區；使得供水呈現不穏定狀況，去年八月，頻繁接獲民眾陳情反映無預警停水，因此立即偕同市議員張耀中、何文海及春社里長李志洋邀集自來水緊急召開協調會，爭取930萬經費先加大加壓設備，解決水壓不足，更增設擴建一座自來水加壓站；另外爭取2280萬經費從精密園區連通培德路，埋設新管線引接新水源到中台社區，以增加供水水源。

自來水公司四區處長王亮中表示，中台社區一帶近年來因人口增加，自來水需求逐年增加，導致供水狀況不穩定，經由立委張廖萬堅爭取中台社區一帶供水改善，台中廠加壓站配電設備改善工程，包含汰換更新沉水式電動抽水機與配電及監控設備2處加壓站，已在今年八月底竣工。

王亮中指出，培德路管線埋設工程整段管線已完成490公尺的埋設，目前剩下培德路往精科方向，行經野溪需搭設30公尺的水管橋，因屬山坡地需申請簡易水保計畫，預計在九月底送市府水利局審查，發包後約120天完工，待前述工程均完竣後，將大幅改善中台社區、台中監獄等機關及溫泉路一帶供水穩定度，保障民眾使用自來水之需求。

春社里長李志洋、中台社區理事長孫秀雲及前理事長施議閎表示，去年八月社區居民一直處於無預警停水的困擾中，連洗澡都需要等到晚上11點多離峰狀態，才有水可用，因此集體向張廖萬堅委員陳情，非常感謝委員實現承諾積極爭，迅速完工啟用，還給居民們一個完善的生活環境，不再受停水之擾。

市議員張耀中說，培德路最後一段水管橋管線埋設需送市府水利局審查，他將全力協助加快審查進度，讓整個改善計畫的最後一哩路盡速完成。

矯正署戒治所等4監所代表指出，過去因為沒有自來水管線連接，長期只能使用地下水，一年前在協調會上反應並透過立委張廖萬堅爭取，納入這次的供水改善計畫，明年配合接管工程，未來受刑人也都可以不再使用地下水。

今天參加啟用典禮有立委張廖萬堅、自來水公司四區處長王亮中、市議員張耀中、何文海團隊外，中台社區創會理事長98歲的羅圻津，更在現任及前任理事長孫秀雲、施議閎的陪同下到場，象徵性代表社區按扭啓動新的加壓站！提供土地的台中戒治所游玉梅所長，以及台中女子監獄李敬樑副典獄長、台中看守所呂銑燦副所長、台中監獄吳照明副典獄長、南屯區公所蕭家慶課長及春社里長李志洋等。