北市內湖康寧路一處非法安養中心，去年9月發生火災釀3死意外，59歲丁姓負責人被控過失致死罪，士林地院28日開庭，丁的辯護律師表示，已經與其中2位死者家屬達成和解，正與另外1位死者的家屬聯繫，積極協調和解金額，而被告丁女則承認犯罪。

丁女經營的安養中心，去年9月22日下午發生火災，屋內住民因鐵門遭反鎖，丁女外出並未留下遙控器，導致69歲陳姓男子、70歲莊姓男子羽59歲劉姓男子，無法開啟電動鐵捲門，分別因一氧化碳中毒、大面積灼傷導致呼吸衰竭死亡。

檢方起訴指出，丁女疏於照顧屋內行動不便住民，下午離開安養中心辦事，陳男因不詳原因，持打火機引燃床鋪被單，導致火勢迅速蔓延，屋內裝潢以及設備均燒燬，丁返家後，赫見消防隊搶救，還躲在一旁遭鄰居認出，當場被逮。

丁女開庭認罪，辯護人稱已與莊的家屬達成和解，並給付全部金額，劉男的家屬則是剛剛達成調解，雙方約定80萬和解，11月先給付10萬，餘款每月給付2萬。

法官當庭諭知，法院有與打電話給陳男的家屬，對方表示，不願再與丁聯繫，詢問丁是否有與陳的家屬聯繫，辯護人表示，之前打電話都沒有接通，若法院可以提供電話號碼，將主動與家屬聯繫，希望能達成和解。法官諭知10月19再次開庭。