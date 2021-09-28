黃子佼、李濤、是元介齊獻聲謝謝老師教誨之恩。（關懷台灣文教基金會提供）

〈謝謝老師２０２１加零版〉於9／28教師節上線。（關懷台灣文教基金會提供）

「跨界天王」黃子佼推出新歌〈謝謝老師２０２１加零版〉於9／28教師節上線。黃子佼非常尊師重道，他也是許多演藝後輩的老師，回想印象最深的一次教師節，他說：「第一位跟我說謝謝老師的不是ＬＵＬＵ是林依晨！２０年前曾主持《元氣唱片行》節目後，她竟然一直記著，我才發現，原來傳授技能，對別人的影響是淵遠流長的。」他不但受邀出席林依晨婚禮，而且每年教師節都會收到林依晨傳來的祝福簡訊。

黃子佼也在電影《六弄咖啡館》中當過嚴師，在劇中他愛用藤條體罰，甚至為了建立威信，還發明「一柱擎天」，讓戲中飾演學生的林柏宏倒立，黃子佼笑說：「我歷經過體罰時代，當年國中數學老師就是少一分打一下，我拍戲時，都會想到她，好可怕！現在孩子好幸福啊！」

關懷台灣文教基金會為了感謝老師及關懷偏鄉兒童教育所發行的公益單曲〈謝謝老師〉今年再推出〈謝謝老師２０２１加零版〉。當年發起人李濤找來原作詞人黃子佼共同改編歌詞，除了有感這一年因疫情造成生活變遷把師生遠端就學日常及「酒精」、「加零」等關鍵字入歌，黃子佼更把ㄅㄆㄇ、ABC甚至日文「大好き友達」(最喜歡朋友)、韓文「안녕하세요 사랑해」(你好我愛你)全都寫進歌曲，還加入「咩噗」等年輕人流行語，將這首歌「更新」為囊括中英日韓四國語言的2.0進化版。

值得一提的是，這首〈謝謝老師２０２１加零版〉在9／20歌曲MV曝光一周後，台灣本土疫情就有五天「＋0」，其中這幾天更是連三天「＋0」，頻頻「＋0」的好消息讓網友笑稱MV找「嘉玲」幫襯果然一句奏效成功呼喚「＋0」出現，也成為網友眼中的「最佳疫情祈福歌」。

對音樂夢始終保持高度熱忱的黃子佼繼去年做了耶誕歌曲及新年版麻將歌後，再次完成教師節歌曲，期許自己能成為「節日歌」創作人，他笑說：「希望接下來能往其他節日邁進，寫出更多不一樣的節日歌！」

而李濤期盼用這首〈謝謝老師２０２１加零版〉點燃大家的謝師情，他表示，「在學校老師們的教導造就了我們的今天的成就，出社會工作後生命裡任何階段的有緣人，也都是我們該致謝的老師。『一位好老師就該記一辈子』這是我秉持著初衷。」李濤更透露小時候因為成績不好而念放牛班，所以整個念書時期最印象深刻的就是在操場上「天天拔草」，他表示：「不過我最要謝謝國小老師當初沒有放棄我，反而有看到我的亮點並持續鼓勵我，讓我有機會在未來發展出一片天。很謝謝老師讓老師能彰顯每一為學生的價值，因為他們的熱情照耀燃燒生命，真的能改變孩子的一生。」