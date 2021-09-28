Netflix影集《魷魚遊戲》取名於韓國兒童的大地遊戲，類似跳房子的玩法，遊戲時地上會畫「圓形」、「三角形」和「正方形」組成的界線，形狀看似魷魚而得名，而這3個符號貫穿全劇，也讓觀眾留下深刻印象，受許多網友討論，日前一名網友在手機找到同樣符號，截圖PO網引發討論。

一名網友在《Dcard》有趣版表示，近日他滑手機時發現，畫面上竟出現「圓形、三角形、正方形」符號，讓他不禁聯想到韓劇《魷魚遊戲》，因此將此截圖下來，並分享至網路上，笑著寫下「手機…也…出現了…」，原來圖中是3個符號全是Google的APP。

網友在手機也發現圓形、正方形及三角形3個符號，因此po在網路上，讓不少人直呼有趣。(圖翻攝自/Dcard)

圓形符號是「瀏覽器Chrome」，三角形則是「雲端硬碟Drive」，正方形圖案為「影片通信服務Google Meet」，而此PO文曝光後，隨即引發討論，還有人表示，先前打開Google Meet後，也發現右下角的「活動」小圖示竟是由「圓形、三角形、正方形」組成的，乍看之下與劇中符號非常相似。

不少網友表示「今天用Google meet也發現這個」、「日本江戶時代的畫家仙崖義梵才是始祖」、「再補一個X圖案，Play Station不排除提告」、「學校老師在呼喚你來玩遊戲了」。由於影集《魷魚遊戲》在全球爆紅，如今劇中角色等都成為討論話題，近日還有人在PTT討論「魷魚遊戲在台灣要玩啥啊？」，也讓不少台灣民眾回想起兒時遊戲。